Россия вышлет из страны сотрудника посольства Северной Македонии

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии, соответствующая нота передана временному поверенному в делах в РФ. Об этом заявили в российском МИДе 4 октября.

Отмечается, что данный шаг стал ответной мерой на шаги Северной Македонии.

«Данная мера является ответом на принятое в августе сего года северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее, в августе, Северная Македония выслала российского дипломата. По данным Civil Media, речь шла о заместителе военного атташе российского посольства в Северной Македонии. В МИД РФ тогда заявили о том, что Россия вынуждена адекватно отреагировать на недружественные действия Северной Македонии.

До этого, 18 мая, власти Северной Македонии решили выслать из страны одного из российских дипломатов. Спустя два дня он покинул страну.

10 июня Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. В МИД РФ заявили, что данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной «ничем не мотивированное решение» объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье.