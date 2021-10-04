Умер режиссер-документалист Дмитрий Луньков

Заслуженный деятель искусств РСФСР кинорежиссер Дмитрий Луньков умер 4 октября. Об этом сообщило министерство культуры Саратовской области.

«Дмитрий Луньков — человек уникального таланта, обладатель множества наград кинофестивалей. Его фильмы входят в учебные программы ВГИКа и факультета журналистики МГУ», — отметили в министерстве.

Дмитрий Луньков родился в Энгельсе 14 апреля 1936 года. Здесь же окончил школу № 24 с золотой медалью, после чего поступил на филологический факультет Саратовского университета. Свою трудовую деятельность начал в 1959 году журналистом на местном телевидении. Прежде чем снять свой первый фильм, работал корреспондентом и главным редактором нескольких саратовских газет.

В 1968 году создал студию «Саратовтелефильм», в качестве режиссера сотрудничал с Нижне-Волжской студией кинохроники и студией ТВ-фронта России.

В общей сложности снял свыше 60 документальных фильмов, в том числе о городе Энгельсе.

Дмитрий Луньков — действительный член Российской академии киноискусств. Обладатель множества наград кинофестивалей, приза «За выдающийся вклад в российскую кинематографию», полученного в 1997 году на фестивале неигрового кино «Россия» в Екатеринбурге. Почетный гражданин города Энгельса с 1999 года.

О времени и месте прощания министерство культуры Саратовской области пообещало сообщить позже.