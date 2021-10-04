Прямой эфир
Общество
Первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС
Экономика
Цена газа в Европе впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м
Наука
Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины
Мир
В Грузии заявили о нежелании передавать Саакашвили Украине
Мир
В Японии объявили состав нового правительства
Мир
Россия вышлет из страны сотрудника посольства Северной Македонии
Мир
Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в Конституции
Мир
Стало известно о разработке США новой ядерной доктрины
Общество
Мошенники придумали схему с розыгрышем автомобилей

Умер режиссер-документалист Дмитрий Луньков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный деятель искусств РСФСР кинорежиссер Дмитрий Луньков умер 4 октября. Об этом сообщило министерство культуры Саратовской области.

Золотой песок «Дюны»: фильм Дени Вильнёва собрал уже больше миллиарда
Какие еще киноленты лидируют в российском прокате

«Дмитрий Луньков — человек уникального таланта, обладатель множества наград кинофестивалей. Его фильмы входят в учебные программы ВГИКа и факультета журналистики МГУ», — отметили в министерстве.

Дмитрий Луньков родился в Энгельсе 14 апреля 1936 года. Здесь же окончил школу № 24 с золотой медалью, после чего поступил на филологический факультет Саратовского университета. Свою трудовую деятельность начал в 1959 году журналистом на местном телевидении. Прежде чем снять свой первый фильм, работал корреспондентом и главным редактором нескольких саратовских газет.

В 1968 году создал студию «Саратовтелефильм», в качестве режиссера сотрудничал с Нижне-Волжской студией кинохроники и студией ТВ-фронта России.

В общей сложности снял свыше 60 документальных фильмов, в том числе о городе Энгельсе.

Дмитрий Луньков — действительный член Российской академии киноискусств. Обладатель множества наград кинофестивалей, приза «За выдающийся вклад в российскую кинематографию», полученного в 1997 году на фестивале неигрового кино «Россия» в Екатеринбурге. Почетный гражданин города Энгельса с 1999 года.

О времени и месте прощания министерство культуры Саратовской области пообещало сообщить позже.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021