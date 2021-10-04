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Трое детей угодили под колеса автомобилей в Хабаровске

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В Хабаровске в воскресенье, 3 октября, трое детей были сбиты автомобилями. Они получили травмы, но могут проходить лечение дома.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на ГИБДД города, вечером в воскресенье восьмилетний мальчик пострадал на улице Дикопольцева, а второй — на перекрестке улиц Гамарника и Павловича. У них диагностировали ушибы.

13-летний подросток получил перелом ноги, когда его сбил автомобиль на Сигнальной улице.

Все водители, участвовавшие в ДТП с подростками, были в трезвом состоянии. Степень их вины будет зависеть от тяжести нанесенных ими травм.

2 октября произошло крупное ДТП под Хабаровском. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. Госпитализировали 12 человек.

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