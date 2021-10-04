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В Дании открыли пешеходные переходы с 3D-эффектом

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В датском городе Орхус появились пешеходные переходы в 3D. Объекты выглядят максимально реалистично, передает телеканал «Известия». Белые блоки повисли над дорогой и бросают на нее тень. Пока в городе только три трехмерных перехода. До конца осени инновационные объекты появятся у всех школ в центре. Однако некоторые водители пугаются и резко притормаживают перед необычной зеброй. Эксперимент продлится два года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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