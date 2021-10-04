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В МВД рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве под Оренбургом

МВД: подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом выдавал себя за сторожа детского сада
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Подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гай под Оренбургом Александр Лазарев выдавал себя за сторожа детского сада в Орске, рассказали старший сержант полиции Иван Лисин и лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов, задержавшие мужчину.

«Обследовали территорию детского сада, я обратил внимание на молодого человека, который шел в мою сторону. Когда я его окликнул, он представился сторожем детского сада. Когда я стал к нему приближаться, обратил внимание, что данный молодой человек похож на подозреваемого», — приводятся слова Аймухамбетова в опубликованном в понедельник, 4 октября, материале МВД Медиа.

По мере приближения полицейского подозреваемый стал отдаляться и убегать вдоль забора, но его поймали, когда он пытался перепрыгнуть через забор, рассказал старший сержант.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что подозреваемый, бросив машину, пытался спрятаться от полицейских на территории детского сада в Орске. Там его и задержали.

30 сентября в обгоревшей квартире в Гае нашли тела двух девушек с множественными колото-резаными ранами. Третья жертва была обнаружена во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также находилось орудие убийства — кухонный нож.

Первоначально в убийстве подозревались 18-летний уроженец Башкирии и его старший брат, с которым встречалась одна из погибших, но они сами вышли на связь с оперативниками и заявили об алиби: в день преступления они были в Уфе.

Затем следователи вышли на ранее судимого 30-летнего уроженца Орска Александра Лазарева. Согласно данным МВД и СК, в день преступления мужчина оделся в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе у него была черная спортивная сумка. Вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них были следы крови.

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