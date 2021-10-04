Прорыв нефтепровода у берегов США вызвал масштабный разлив топлива

В США прорвало нефтепровод, произошел масштабный разлив топлива. Более 3 тыс. баррелей нефти попало в Тихий океан, передает телеканал «Известия». Власти Калифорнии назвали ЧП экологической катастрофой. Зона разлива до сих пор не локализована. Нефтяное пятно растянулось на 12 км, его площадь 34 кв. км. В первую очередь пострадало побережье Хантингтон-бич. Участок был самым популярным местом для серфинга и пляжного отдыха.

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