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ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Московском регионе

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Сотрудники ФСБ пресекли в Московском регионе деятельность запрещенной в России международной террористической организации«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны два ее главаря и шестеро активных участников. Об этом 4 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году). Задержаны два главаря и шесть ее активных участников», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, участники организации проводили «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Отмечается, что члены ячейки распространяли среди жителей столичного региона террористическую идеологию в рамках собраний с применением мер конспирации. У задержанных изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации.

Следователи возбудили уголовное дело, дополняет «Газета.ру».

В конце сентября спецслужба пресекла террористический акт во Владивостоке. Атаку готовил один из лидеров местных неонацистов. По данным ведомства, силовики задержали лидера регионального неонацистского объединения «Правые Приморья» 2000 года рождения. Он вел подготовку к теракту с использованием самодельного взрывного устройства.

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