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Умерла сестра Галины Старовойтовой

Умерла президент фонда «Музей Галины Старовойтовой» Ольга Старовойтова
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Ольга Старовойтова, младшая сестра политика Галины Старовойтовой, скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 73 лет. Об этом 4 октября сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.

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«Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова... Светлая память замечательному человеку», — написал он на своей странице в Facebook.

О причинах смерти Ольги Старовойтовой и дате прощания пока не сообщается.

Ольга Старовойтова родилась в Ленинграде в 1948 году. Ее сестру Галину убили в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде дома в Санкт-Петербурге. По версии следствия, преступление было совершено по политическим мотивам. По этому делу получили приговоры на сроки от 11 до 23,5 года заключения три человека, в том числе двое непосредственных исполнителей преступления.

В качестве организатора был осужден Юрий Колчин. Он назвал заказчиком преступления бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко. В 2015 году экс-депутат был приговорен к 17 годам лишения свободы. Кроме того, он заключил досудебное соглашение с прокуратурой, признал себя виновным и дал показания против лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова, которого в июне 2020 года этапировали из колонии в Кировской области в Санкт-Петербург по делу Старовойтовой.

В 1999 году был создан общественный фонд «Музей Галины Васильевны Старовойтовой» с целью сохранения памяти о ней.

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