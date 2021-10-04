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Источник рассказал о поведении подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Подозреваемый в убийстве студенток в Гае устроил голодовку и отказывается говорить со следствием
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Мужчина, задержанный по подозрению в тройном убийстве в городе Гай Оренбургской области, устроил голодовку в изоляторе, передает 4 октября телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Давать показания следователям 30-летний Александр Лазарев также отказывается и пытается изображать шок.

«Он уставился в одну точку и отказывается отвечать на вопросы», — указал собеседник телеканала.

Также источник рассказал, что все три убитые студентки в момент гибели были без одежды, что предполагает возможность появления в деле эпизода с насильственными действиями сексуального характера. Предполагается, что внести ясность позволит судебно-медицинская экспертиза.

Накануне стали известны подробности задержания Лазарева. Подозреваемый на угнанном автомобиле совершал опасные маневры, пытаясь уйти от погони.

Затем мужчина, бросив машину, пытался спрятаться от полицейских на территории детского сада в Орске. Там его и задержали.

30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай нашли тела двух девушек с множественными колото-резаными ранами. Третья жертва была обнаружена во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что девушки были уроженками Башкирии. Глава республики Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших.

Первоначально в убийстве подозревались 18-летний уроженец Башкирии и его старший брат, с которым встречалась одна из погибших, но они сами вышли на связь с оперативниками и заявили об алиби: в день преступления они были в Уфе.

Затем следователи вышли на ранее судимого 30-летнего уроженца Орска Александра Лазарева. Согласно данным МВД и СК, в день преступления мужчина оделся в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе у него была черная спортивная сумка. Вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них были следы крови.

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