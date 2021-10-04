Более семи часов спасатели тушили пожар на складе ГСМ в ЕАО

Крупный пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в селе Ленинское ЕАО. Возгорание возникло на территории, принадлежащей частному предпринимателю, в кирпичном гараже с деревянными перекрытиями. Площадь пожара составила 500 кв. м.

Сгорели крыша, топливо и покрышки. Пострадавших нет. На месте работали 14 спасателей и шесть единиц техники. Им потребовалось порядка 7 часов, чтобы ликвидировать возгорание.

Причина и ущерб, нанесенный пламенем, уточняются, сообщает ИА EAOMedia.

2 октября сообщалось о крупном пожаре на складе в подмосковной Балашихе. Его площадь составила 1,6 тыс. кв. м. Обошлось без пострадавших.