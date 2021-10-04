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Японский журналист оценил внедорожник Lada Niva

Японский журналист Огава написал статью о российском автомобиле Lada Niva
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Японский журналист Фумио Огава написал для портала Asahi статью о российском автомобиле Lada Niva.

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Эксперт подчеркнул, что выпускаемый с 1976 года внедорожник на сегодняшний день так же хорошо справляется с бездорожьем, как и десятки лет назад. И, несмотря на отсутствие традиционной для внедорожников рамной конструкции, способность автомобиля ездить по неровным дорогам была высоко оценена на том же западноевропейском рынке.

Журналист считает, что одной из причин, по которой люди по-прежнему покупают Lada Niva, является тот факт, что автомобиль не напичкан электроникой.

8 сентября сообщалось, что дочернее предприятие АвтоВАЗа — тольяттинская компания «Супер-Авто» — готовится к выпуску Lada Niva Legend с двигателем 1,8 л.

С новым мотором Lada Niva Legend стала динамичнее и тяговитее. Так, например, уже при 1000 об./мин крутящий момент будет таким же, как у Lada Niva Legend со штатным двигателем на максимальных оборотах, а время разгона с места до 100 км/ч сократилось на 4–5 с — до 12–13 c.

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