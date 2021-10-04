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В СКР рассказали о ходе расследования крушения вертолета Robinson в Подмосковье

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В ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье установлено, что на воздушном судне оказывались услуги по проведению экскурсионных полетов. Об этом сообщили в понедельник, 4 октября, в Следственном комитете (СК) России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Следствие установило, что 3 октября индивидуальный предприниматель организовал и предоставил экскурсионный полет для двух пассажиров на Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома «Мячково». В ходе экскурсионного полета вертолет потерпел крушение на участке местности, распложенном в лесополосе в районе городского округа Лыткарино. Пилот и два пассажира погибли на месте.

«Следственной группой проведены дополнительные осмотры места происшествия, а также обыск в помещениях, занимаемых индивидуальным предпринимателем, изъята документация на воздушное судно и иные документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели», — отметили в СК РФ.

В настоящее время также назначен комплекс судебных экспертиз и организовано проведение комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Известно, что вертолетом управлял один из лучших инструкторов аэроклуба «Кондор-М» Александр Шапочкин. По информации РЕН ТВ, пассажирами разбившегося Robinson R44 были Христина К. 2000 года рождения и Семен С. 1999 года рождения.

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