Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в Конституции. Об этом 4 октября сообщает «БелТА».

Отмечается, что законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь» был принят во втором, окончательном, чтении.

Также после рассмотрения законопроекта в первом чтении он был направлен президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Замечаний от него не поступило.

27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по новой редакции Конституции страны состоится не позднее февраля 2022 года. Он подчеркнул важность того, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основой для консолидации белорусского общества.

Ранее, 20 сентября, Лукашенко заявил о готовности провести референдум по изменениям в Конституцию. Белорусский лидер указал на то, что организация этого процесса является задачей в том числе для местных органов власти. При этом «у каждого будут свои функции, но цель для всех будет одна», добавил политик, отметив, что председателям райисполкомов и сотрудникам вертикали власти придется нелегко.

11 августа сообщалось, что в Белоруссии предложили убрать из обновленного текста Конституции положение о стремлении республики к нейтралитету. Кроме того, предлагалось закрепить положение о том, что с территории Белоруссии не будет исходить никаких угроз другим странам.

21 июля конституционная комиссия предложила ограничить пребывание человека в должности президента страны двумя сроками. Кроме того, была озвучена идея сохранить президентскую форму правления, однако установить более высокий возрастной ценз для занятия этой должности — 40 лет вместо 35.

До этого, в мае, комиссия также предложила ограничить законодательную функцию президента и лишить его возможности издавать декреты, имеющие силу закона.