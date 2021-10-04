Тонувшую в болоте косулю спасли жители ЕАО

В Облученском районе ЕАО жители обнаружили косулю, которая тонула в болоте. Они сумели вытащить животное из трясины, отмыли от грязи и отпустили в лес.

Видео спасательной операции появилось в соцсетях. Однако, как пишет ИА AmurMedia, никаких официальных заявлений по этому поводу в региональный департамент по охране и использованию объектов животного мира не поступало.

В середине сентября сообщалось, что в бухте Гертнера спасатели и жители Магадана несколько часов поливали водой детеныша косатки, который застрял на мели у берега. Животное смогло уплыть в море во время прилива.