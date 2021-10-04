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Кулеба предложил обсудить СП-2 в нормандском формате

Глава МИД Украины Кулеба предложил обсудить СП-2 в Нормандском формате
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Киев считает, что «Северный поток – 2» (СП-2), военная безопасность украинской стороны и ситуация в Донбассе — это непосредственно связанные вопросы, поэтому выступает за их обсуждение в нормандском формате. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что в настоящее время переговоры ведутся исключительно на уровне советников лидеров. По словам министра, после визитов канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву и Киев состоялись два раунда консультаций.

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«Украина считает, что «Северный поток – 2» и военная безопасность Украины, ситуация на Востоке Украины — это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина», опубликованном 4 октября.

Кулеба указал на якобы «искусственно созданный» газовый кризис в Европе. Министр подчеркнул, что он «накладывается на ускорение «зеленого перехода» в Европе.

«Мы видим неординарную ситуацию в Китае, которая тоже официально объясняется «зеленым переходом», сокращением добычи угля. Я не исключаю, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким элементиком общего энергетического мирового кризиса. «Северный поток – 2» еще не заработал, это надо учитывать. И когда газ пойдет по «Северному потоку – 2», несмотря на все победные реляции «Газпрома» и России, пока не известно», — заключил он.

Ранее, 2 октября, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что процедуры по сертификации газопровода «Северный поток – 2» идут. Однако, по его словам, трудно сказать, какие «юридические закорючки» могут использовать противники проекта.

1 октября президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков в беседе с «Известиями» указал, что потребление газа на Украине уже сокращается промышленностью и населением и впереди «еще большие ограничения с одновременным глубоким экономическим кризисом».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза (ЕС) в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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