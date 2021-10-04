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Экс-мэра Владивостока Гуменюка задержали по делу о взятках

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Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, подозреваемого во взяточничестве. Об этом 4 октября сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Владивостока Олега Гуменюка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», — сказала она.

По информации следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. В общей сложности мужчина получил более 19,5 млн рублей.

Гуменюк задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В мае 2021 года в доме бывшего мэра прошли обыски. Тогда источник сообщал, что это связано с расследованием о махинациях на городских кладбищах, дополняет «Газета.ру».

В том же месяце стало известно, что дума Владивостока досрочно прекратила полномочия главы города Олега Гуменюка по его собственному желанию. Тогда же началось формирование комиссии для конкурса на замещение должности мэра.

Решение об отставке было принято совместно с полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко. Сам Гуменюк отмечал, что многое сделал для города и особенно подчеркнул вклад в строительство и реконструкцию детских и социальных учреждений.

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