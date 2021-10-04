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Врач оценила эффективность советских средств лечения простуды

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Врач-терапевт Елена Черненко рассказала о том, насколько актуальны и эффективны популярные в советское время банки, горчичники, мазь «Звездочка» и другие способы лечения простудных заболеваний.

По словам специалиста, эффективность банок и горчичников объясняется их способностью прогрева организма и раздражения вирусов.

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«Это происходит из-за того, что, с одной стороны, мы вызываем раздражение и воспаление, а с другой — организм в ответ выделяет противовоспалительные вещества. Полезные вещества доставляются и в место раздражения, попутно пленяя врагов нашего организма — вирусы», — уточнила Черненко 3 октября в беседе с «Пятым каналом».

Также терапевт объяснила, почему эффективна мазь «Звездочка». По ее словам, компоненты «Звездочки», так же как горчичники, раздражают слизистую, вследствие чего снижается заложенность носа, так как уходит слизь. Причем она уходит вместе с теми противовоспалительными веществами, которые вырабатывает организм. В результате обогащенная полезными элементами слизь, попадая на слизистую, убивает вирусы.

Похожее действие на организм при простуде оказывает ингалятор «Ингалипт»: за счет раздражения слизистой оболочки рецептора происходят приток крови к органам и выход слизи, вместе с которой уходят и вирусы.

Еще одним способом лечения сезонной простуды является вдыхание картофельного пара. Черненко сказала, что эта процедура также эффективна, поскольку человек, склоняясь над кастрюлей с горячей картошкой, накрыв себя одеялом, вдыхает пары увлаженного теплого воздуха. А тот в свою очередь доносит влагу до слизистых, снижая отек. В итоге спазм и кашель отступают.

Не менее полезен, по мнению терапевта, и рыбий жир — витамин D и Омега 3.

Специалист назвала и еще один советский способ лечения ОРВИ и других сезонных заболеваний, который не сдал своих позиций до сих пор — растирание ног и рук водкой. Польза этого метода состоит в том, что вследствие нагрева конечностей при растирании раздражаются рецепторы и происходит расширение сосудов нижних конечностей.

4 октября Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по профилактике острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Эксперты проконсультируют россиян о различиях симптомах гриппа и ОРВИ, необходимых мерах при первых признаках недомогания, а также неспецифических способах профилактики этих болезней. Кроме того, на горячей линии расскажут, где можно сделать вакцину от гриппа и как подготовиться к инъекции.

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