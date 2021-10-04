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Умер один из создателей космического корабля «Прогресс» Шумилин

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Герой Социалистического Труда Алексей Шумилин умер в Москве в возрасте 85 лет, он был одним из создателей космического корабля «Прогресс». Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает «Роскосмос».

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«Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Александровича Шумилина. Вечная память!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шумилин внес большой вклад в создание автоматического грузового корабля «Прогресс» и в осуществление космических программ ЭПАС, «Интеркосмос».

В сентябре 1983 года Шумилин занимал должность начальника первого управления на полигоне. Именно он спас жизнь космонавтам Владимиру Титову и Геннадию Стрекалову, когда на ракете «Союз-У» случился пожар. Тогда Шумилин вместе с техническим руководителем по ракете Александром Солдатенковым за мгновение до взрыва на горящем космическом судне отдал команду включить системы аварийного спасения, сохранив тем самым жизни экипажа.

В 1992–1997 годах генерал-лейтенант был начальником космодрома Байконур.

Шумилин принимал участие более чем в 500 запусках первых спутников, кораблей-спутников, исследовательских космических аппаратов, пилотируемых космических аппаратов, в том числе более чем в 100 как руководитель боевого расчета. Являлся обладателем ряда государственных наград.

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