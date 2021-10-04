ФСБ опубликовала видео разгрома ячейки террористов в Московском регионе

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал в понедельник, 4 октября, видео задержания в Москве и Московской области террористов ячейки запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

На кадрах можно заметить, как сотрудники ФСБ РФ заходят в квартиру к участникам ячейки. В результате силовиками были задержаны два главаря и шесть активных членов организации.

О том, что ФСБ РФ пресекла деятельность «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Московском регионе, стало известно ранее в этот день. По информации ведомства, участники ячейки осуществляли «антиконституционную деятельность», основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и насильственного свержения власти.

Отмечается, что на своих собраниях задержанные распространяли среди жителей московского региона террористическую идеологию, применяя при этом меры конспирации.