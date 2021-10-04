Адвокаты Саакашвили прибыли к нему в тюрьму

Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник, 4 октября, прибыли к своему подзащитному в Руставскую тюрьму. Об этом сообщил один из правозащитников Бека Басилая.

По его словам, о деталях встречи с Саакашвили адвокаты расскажут после ее завершения. Отмечается, что это первое общение экс-президента с юристами после задержания, передает «РИА Новости».

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. На следующий день был также задержан хозяин квартиры, где скрывался экс-президент Грузии.

Журналисты предположили, что Саакашвили мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая — владелец квартиры, где позже задержали политика. По другой версии, экс-президент пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Саакашвили является гражданином Украины, поэтому он займется вопросом его возвращения.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.