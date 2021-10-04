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Врач рассказала о правилах здорового питания

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Заведующая кардиологическим отделением № 4 Боткинской больницы Елена Алешкович рассказала о правилах, которые необходимо соблюдать для того, чтобы сохранить здоровье. Интервью с ней было опубликовано в газете «Комсомольская правда» 2 октября.

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По ее словам, во-первых, нужно снизить употребление продуктов с высоким содержанием жиров, заменив жирное мясо на еду, в которой минимально содержание холестерина (рыба, курица, индейка, кролик). Кроме того, она подчеркнула, что не менее важно сократить количество сахара и соли в рационе.

«Исследования показали, что риск инфаркта миокарда снижается пропорционально снижению потребления соли», — добавила кардиолог, уточнив, что в готовых продуктах часто присутствуют сахар и соль, содержание которых незаметно.

Во-вторых, специалист отметила, что чрезвычайно важно отказаться от вредных привычек и увеличить физическую нагрузку. Черненко объяснила это тем, что при неправильном питании, малоподвижном образе жизни возрастает риск развития сердечных недугов. А в зоне риска находятся курильщики, гипертоники, а, кроме того, люди, злоупотребляющие алкоголем, имеющие проблемы с нарушением углеводного или липидного обмена, функционированием почек, атеросклерозом и мало двигающиеся.

Список правил здорового образа жизни специалист пополнила еще и тем, что необходимо контролировать уровень артериального давления, которое не должно превышать отметку 140/90 мм рт. ст. Также следует соблюдать режим труда и отдыха, следить за своим весом.

«С возрастом обмен веществ замедляется, как результат — вес растет», — пояснила терапевт.

В качестве ориентира Черненко посоветовала использовать индекс массы тела, который каждый легко сможет определить сам. Для этого нужно разделить вес (кг) / рост² (м). Для мужчин норма в диапазоне от 23 до 25, для женщин — от 20 до 22 единиц.

3 октября врач-диетолог Анна Петрова назвала нежелательные для людей старше 45 лет продукты.

По ее словам, людям старше 45 лет нужно отказаться от сладкой выпечки, поскольку в этом возрасте мучное имеет крайне пагубное воздействие на организм. У таких продуктов высокий гликемический индекс, большое количество трансжиров и сахара. Их потребление негативно сказывается на коже, вызывает отечность, замедляет умственную деятельность и портит фигуру.

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