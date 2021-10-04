Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье

Подозреваемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае задержан. Об этом сообщил в воскресенье, 3 октября, РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МВД.

По информации телеканала, подозреваемого задержали в городе Орск Оренбургской области на территории детского сада.

Отмечается, что мужчина попытался спрятаться от полицейских после погони, бросив при этом угнанный автомобиль.

30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай нашли тела двух девушек с множественными колото-резаными ранами. Третья жертва была обнаружена во дворе. Погибшим студенткам медицинского колледжа было 17, 18 и 19 лет. Они снимали жилье на троих, добавляет «Газета.ру».

3 октября была установлена личность подозреваемого в убийстве студенток. Им оказался 29-летний Александр Лазарев, в прошлом судимый за убийство директора одного из баров в Орске.

По данным МВД и Следственного комитета (СК) РФ, в день преступления Лазарев оделся в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе у него была черная спортивная сумка. Эти вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них обнаружили следы крови.