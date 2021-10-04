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В МИД России призвали США взять основную долю расходов на гумпомощь Афганистану

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США и их союзники могут сгладить последствия их присутствия в Афганистане, если они возьмут на себя основную долю расходов на восстановление страны и гуманитарную помощь. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Полагаем, у США и их союзников есть хороший шанс сгладить последствия своего присутствия в Афганистане, взяв на себя основную долю расходов по гуманитарному содействию стране и ее постконфликтному восстановлению», — отметил Кабулов в беседе с «РИА Новости», опубликованной 4 октября.

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Ранее, 30 сентября, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил о том, что американская армия проиграла войну в Афганистане из-за ряда неверных решений, хотя и сумела выполнить часть стоявших перед ней задач. По его словам, неправильные решения были приняты четырьмя предыдущими президентскими администрациями.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в беседе с «Известиями» указал на то, что признание Милли ложится в новую концепцию властей страны по продвижению демократии, объявленную президентом Джо Байденом.

17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что вывод войск США и их союзников можно сравнить с бегством. До этого, 9 сентября, российский лидер отметил, что «авторы экспериментов» в Афганистане ретировались, а последствия приходится устранять всему мировому сообществу. По его словам, кризис в стране является результатом безответственной политики навязывания извне чужих ценностей.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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