Опубликованы новые кадры с места крушения Robinson в Подмосковье

В распоряжении телеканала РЕН ТВ в понедельник, 4 октября, появились новые кадры с места крушения вертолета Robinson R44 в Подмосковье. На видео можно заметить обломки воздушного судна.

Вечером 3 октября при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области потерпел крушение вертолет Robinson R44. В МЧС отметили, что возгорания судна не было.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Очевидцы рассказывали, что слышали, как затих двигатель, вероятно, его отказ и послужил причиной крушения.

Известно, что вертолетом управлял один из лучших инструкторов аэроклуба «Кондор-М» Александр Шапочкин. По информации РЕН ТВ, пассажирами разбившегося Robinson R44 была молодая пара: Христина К. 2000 года рождения и Семен С. 1999 года рождения.