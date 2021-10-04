Финансист объяснила недооцененность рубля

Недооцененность российской валюты обусловлена рядом макроэкономических причин, рассказала в беседе с «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

По словам специалиста, на текущее положение влияет большой объем международных резервов, положительное сальдо платежного баланса, а также реализация бюджетного правила.

Как отметила эксперт, рубль не единожды попадал в число лидеров рейтинга самых недооцененных валют мира. При этом фундаментальная обоснованность курса связана с состоянием платежного баланса, а также с прогнозом факторов, влияющих на него. Так, на данный показатель влияют динамика цен на значимую экспортируемую продукцию и показатели оттока капитала из страны.

Степанова указала на то, что в России существенно снизился уровень безработицы — с максимального 6,3% в 2020 году до 4,5% в июле 2021-го. Уровень госдолга России к ВВП на 1 июля текущего года составлял 17,7%, что является низким показателем даже в сравнении с развитыми странами. При этом федеральный бюджет страны за первое полугодие вновь стал профицитным и составил 774,7 млрд рублей. Профицит бюджета прогнозируется также в 2022 и 2023 годах. Кроме того, положительным является прогноз платежного баланса, заявила эксперт.

Также финансист подчеркнула, что в стране в настоящее время фиксируется стабильный положительный торговый баланс. Несмотря на то что устойчивость рубля не вызывает сомнений, текущий торговый баланс не оказывает должного влияния на процесс валютного курсообразования. В большей степени заниженность валютного курса рубля обоснована инфляционными и девальвационными ожиданиями участников рынка. Кроме того, это связано с утечкой капитала, так как его отток увеличился почти вдвое по сравнению с 2019 годом, объяснила Степанова.

Геополитическая напряженность, а также покупка ЦБ РФ иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила также провоцируют занижение курса рубля, добавила специалист.

1 октября стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов сообщил, что российский рубль стал единственной из ключевых мировых валют, укрепившейся по отношению к американскому доллару в сентябре. По словам эксперта, многие другие валюты подешевели более чем на 5%. Как добавил Попов, рубль установил историческое достижение.

29 сентября аналитик ФК «Финам» Анна Зайцева поделилась мнением, что политические и экономические факторы могут недолговременно повлиять на курс российского рубля осенью. Повлиять на курс валюты может санкционная политика США, а положительное действие на курс рубля могут оказать действия ЦБ РФ.

Как полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин, прогноз на конец 2021 года для курса рубля к доллару и евро составляет 68–73 рубля за доллар США и 78,5–92,7 рубля за евро.