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В России за сутки выявлен 25 781 случай COVID-19

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За последние 24 часа в России зафиксирован 25 781 случай COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщил в понедельник, 4 сентября, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2198) и Московской области (1733). За минувшие сутки от последствий заболевания скончались 883 пациента, выздоровели 14 526 человек.

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Всего по состоянию на 4 октября в России выявлено 7 612 317 случаев COVID-19. За весь период распространения коронавируса зафиксирован 210 801 летальный исход от последствий заболевания, вылечились 6 740 491 человек.

Ранее, 1 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что в стране принимаются соответствующие меры.

За день до этого премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. По его словам, количество госпитализаций в последнее время выросло на 25%. Кроме того, он сообщил, что правительство выделит на закупку бесплатных медикаментов для регионов более 5 млрд рублей.

Также 30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что рост случаев коронавируса фиксируется в 56 субъектах. По ее словам, слабое снижение заболеваемости отмечается в 12 российских регионах, передает «Газета.ру».

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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