Стали известны личности пассажиров разбившегося в Подмосковье вертолета

Пассажирами разбившегося в Подмосковье вертолета Robinson R44 была молодая пара, сообщает 4 октября телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что крушение унесло жизни и Христины К. 2000 года рождения и Семена С. 1999 года рождения.

Ранее стала известна личность управлявшего вертолетом пилота. Им оказался один из лучших инструкторов аэроклуба «Кондор-М» Александр Шапочкин.

Вечером 3 октября при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области потерпел крушение вертолет Robinson R-44. В МЧС отметили, что возгорания упавшего вертолета не было.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Отмечалось также, что очевидцы слышали, как затих двигатель, вероятно, его отказ и послужил причиной крушения.