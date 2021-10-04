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В США призвали Байдена объявить режим крупного бедствия в Калифорнии

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Президенту США Джо Байдену следует объявить о ситуации крупного бедствия для округа Ориндж в штате Калифорния, в акватории которого зафиксировали крупный разлив нефти. Об этом заявила член конгресса США Мишель Стил.

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Объявление подобного рода необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств от властей.

«Сегодня я вам пишу с просьбой объявить крупное бедствие для округа Ориндж, штат Калифорния, в связи с разливом нефти, который произошел у побережья Хантингтон-Бич 2 октября 2021 года... Я прошу незамедлительно одобрить выделение государственной и индивидуальной помощи для всех городов и округов Калифорнии, которые будут затронуты (бедствием. — Ред.)», — приводит «РИА Новости» обращение члена конгресса.

2 октября на побережье Южной Калифорнии в США зафиксировали утечку нефти. Катастрофа привела к гибели рыб и птиц. Разлив затронул территорию местного экологического заповедника. В водах Тихого океана оказалось около 3 тыс. баррелей нефти и образовалось большое нефтяное пятно, передает «Газета.ру».

В сентябре утечка нефти была также обнаружена в Мексиканском заливе, после обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида». Нефтяное пятно покрыло 16 км водного пространства. Предварительно сообщалось, что источником утечки стал старый трубопровод, который повредился во время урагана.

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