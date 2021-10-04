Токио сделал представление России из-за учений в Японском море

Токио сделал Москве представление из-за якобы готовящихся российских учений в Японском море. Об этом в понедельник заявил генсек японского правительства Кацунобу Като.

Он рассказал, что ВМФ РФ планирует провести ракетные стрельбы в период с 4 по 9 октября. По его словам, данные учения частично затрагивают исключительную экономическую зону Японии.

«В этой связи по дипломатическим каналам мы сделали российской стороне представление», — сказал Като журналистам на пресс-конференции.

Японские власти продолжат следить за действиями российских военных вблизи границ Японии, «включая данные учения», добавил генсек правительства Японии.

23 июня пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила о начале российских учений на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря с участием более 10 тыс. военных, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов.

На следующий день правительство Японии выразило протест России в связи с военными учениями на южной части Курильских островов, которую Токио считает своей территорией.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил «Известиям», что Токио своим протестом против учений преследует цель понравиться США и «раздергать» РФ.