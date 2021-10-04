Роспотребнадзор опроверг передачу COVID-19 от летучей мыши к человеку в России

В России не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией от летучих мышей. Об этом заявила агентству «РИА Новости» руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

По ее словам, среди российских пациентов «пока что такие случаи не зарегистрированы», и в целом их риск очень мал. Сперанская отметила, что опасаться животных не стоит, но и в прямой контакт с ними вступать не рекомендуется.

По словам сотрудника Роспотребнадзора, меры предосторожности стоит соблюдать не из-за агрессивности мышей, а потому что человек своими действиями может «ненароком повредить их, причинить вред».

Кроме того, рассказала Сперанская, летучие мыши, как и многие дикие животные, действительно могут являться источниками инфекции для человека, например, вируса бешенства.

Ранее, 21 сентября, из заявок на получение грантов, обнародованных газетой The Telegraph, стало известно, что китайские ученые в 2018 году планировали заразить летучих мышей коронавирусом, чтобы проводить опыты, связанные с «новыми химерными шипованными белками» COVID.

В управлении перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) отказались спонсировать работу уханьских ученых.

25 августа постпред Китая при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй направил запрос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой провести проверку в отношении американских биолабораторий для поиска истоков пандемии коронавируса.

По его словам, гипотеза об утечке вируса из уханьского института является маловероятной. Но если кто-то считает, что вирус был создан искусственно, то надо проверять и американские лаборатории, заключил дипломат.

До этого, в конце марта, Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.