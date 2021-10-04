В ЕП оценили план Еврокомиссии по сокращению выбросов к 2030 году

План Еврокомиссии (ЕК) по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году станет «экономическим самоубийством». Об этом сообщили депутаты Европарламента (ЕП) от Болгарии Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков в обращении к ЕК.

В июле Еврокомиссия приняла пакет мер, которые должны позволить сократить выбросы парникового газа в Евросоюзе к 2030 году как минимум на 55% по сравнению с уровнем 1990-го, писал Bloomberg.

«Это не только экономическое самоубийство, но и предательство наиболее уязвимых слоев нашего общества. Эти меры приведут к росту цен на энергоносители и породят бедность», — уверены депутаты.

Согласно их мнению, к сокращению экономики Европы на 4,7% привели кризис здравоохранения, вызванный пандемией COVID-19, а также меры, направленные на его преодоление. При этом политики обратили внимание на рост цен в четыре раза за последние полгода на природный газ на европейских рынках.

Кроме того, Джамбазки и Слабаков указали, что параллельно с увеличением цен шло увеличение стоимости электроэнергии.

«Именно на этом фоне в текущем году ЕС поставил для себя еще более амбициозные климатические цели на 2030 год, что, в свою очередь, привело к удорожанию квот на выброс углерода на 80%», — добавили депутаты.

Таким образом, по мнению политиков, все вышеперечисленное привело к тому, что промышленность начинает останавливаться из-за того, что цены на энергоносители становятся неподъемными, а дефицит энергоресурсов может достичь беспрецедентного уровня, передает 4 октября RT.

Ранее, 26 сентября, в Европе заявили о возможном продлении энергетического кризиса до зимы. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, рост цен на электроэнергию в странах ЕС обусловлен повышением цен на газ, а также сложностями перехода на «зеленую» энергетику.

С весны 2021 года цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза, достигнув в том числе даже $970 за 1 тыс. куб. м. Отмечалось, что одной из ключевых причин стал низкий запас в европейских подземных газохранилищах (ПХГ). Еще один фактор — острая нехватка сжиженного природного газа.