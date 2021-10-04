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В Красноярске пропал 17-летний подросток

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В Красноярске пропал 17-летний Дмитрий Флорь. Подростка ищут уже неделю, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

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Отмечается, что молодой человек пропал 28 сентября. Он ушел из дома около полуночи, и с тех пор его никто не видел.

«Розыском несовершеннолетнего занимаются поисковые группы в составе сотрудников отделов по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и участковых уполномоченных. Ориентировки с приметами разыскиваемого отправлены всем нарядам полиции. Помощь полицейским оказывают волонтеры», — говорится в сообщении ведомства.

Пропавший подросток среднего телосложения, рост составляет 190 см, глаза зеленого цвета, волосы темные. В день пропажи на нем были: плащ черного цвета, темно-зеленые штаны, черные кроссовки, черная шляпа.

19 сентября в Кемеровской области живой обнаружили 15-летнюю пропавшую школьницу, ее нашли увязшей в болоте примерно в 2 км от населенного пункта. Подросток покинула социальное учреждение 17 сентября и с тех пор на связь не выходила. Для ее поисков подключили около 150 человек. Для прочесывания лесного массива применялись болотоходы, квадроциклы, автомобили и мотоциклы.

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