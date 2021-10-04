Всеобщие выборы в нижнюю палату парламента Японии пройдут 31 октября

Председатель Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида намерен провести всеобщие выборы в нижнюю палату парламента 31 октября. Об этом сообщил 4 октября телеканал NHK со ссылкой на источник в правящей партии.

Отмечается, что палата представителей текущего созыва будет распущена 14 октября после внеочередного заседания. Кампания по выборам начнется 19 октября. Сами выборы состоятся 31 октября, следует из материала, опубликованного на сайте канала.

По данным NHK, Кисида решил провести выборы в день проведения внеочередной сессии палаты представителей.

Ранее, в понедельник, стало известно, что правительство премьер-министра Японии Есихидэ Суги ушло в отставку в полном составе. Позднее обе палаты парламента страны проголосуют за кандидатуру 100-го премьер-министра кабинета.

Согласно законодательству Японии, глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий.

Сообщается, что новым премьером должен стать лидер правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Фумио Кисида.

Главным секретарем кабмина назначат Хирокадзу Мацуно, Тошимицу Мотеги останется министром иностранных дел, министром финансов будет по-прежнему Шуничи Сузуки. Коити Хагиуда, экс-глава министерства науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.

Издание The Nikkei сообщало, что экс-глава японского МИДа станет новым премьер-министром страны. Об этом стало известно после того, как его выбрали председателем ЛДП голосованием парламента в два тура 29 сентября. Участвовали 382 депутата от партии и 47 представителей рядовых членов партии.

В начале сентября премьер-министр страны Есихидэ Суга объявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии, отказавшись от кресла премьер-министра, что фактически означало его отставку с поста главы кабмина.