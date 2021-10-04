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В Оренбургской области задержан подозреваемый в убийстве трех студенток

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В городе Орск Оренбургской области прошло задержание подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае, сообщил телеканал РЕН ТВ 3 октября.

Мужчину задержали в воскресенье на территории детского сада в Орске, где он пытался спрятаться от полицейских после погони, бросив угнанный автомобиль.

Накануне была установлена личность подозреваемого в убийстве студенток. Им оказался 29-летний Александр Лазарев, в прошлом судимый за убийство директора одного из баров в Орске.

30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай нашли тела двух девушек с множественными колото-резаными ранами. Третья жертва была обнаружена во дворе. Погибшим студенткам медицинского колледжа было 17, 18 и 19 лет. Они снимали жилье на троих.

По данным МВД и СК, в день преступления Лазарев оделся в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе у него была черная спортивная сумка. Эти вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них обнаружили следы крови.

Первоначально в убийстве подозревались 18-летний уроженец Башкирии и его старший брат, с которым встречалась одна из погибших, но они сами вышли на связь с оперативниками и заявили об алиби: в день преступления они были в Уфе.

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