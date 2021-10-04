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В РФ снизилось число исполнительных производств о взыскании алиментов

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В России в 2020 году было возбуждено 562,5 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Таким образом, за пять и 10 лет количество таких производств уменьшилось, пишет 4 октября RT со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По информации ведомства, в 2015 году было возбуждено 696,6 тыс. дел, а в 2010 году — 976,5 тыс.

Кроме того, в 2020 году отмечается снижение в сравнении с 2018 годом количества исполнительных производств, по которым должники не приступили к выплате алиментов.

Для сравнения, в 2018 году количество таких исполнительных производств составляло 198,8 тыс., а в 2020 году — 168,1 тыс.

Причиной данных тенденций, по словам адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, стало то, что приставы «очень внимательно и четко» начинают работу по исполнительным листам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

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«И в результате этой сплоченной работы должники сразу попадают в такие условия, что им выгоднее выплатить детям алименты, погасить все долги, нежели остаться с заблокированными банковскими счетами, с арестованными автотранспортными средствами, получить стоп-лист на выезд из России», — пояснила RT эксперт.

По информации «Известий», загранпаспорта у неплательщиков могут начать изымать с 2022 года. Эта мера может дополнить уже существующее ограничение на выезд из РФ при наличии долга по алиментам от 10 тыс. рублей или любого другого долга от 30 тыс. рублей. Правительственный законопроект будет рассмотрен Госдумой уже в октябре.

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