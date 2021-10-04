Facebook призвали оштрафовать за распространение пиратских копий книг

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) обратилась к Роскомнадзору с просьбой привлечь Facebook к административной ответственности за пиратские видео с аудиокнигами в качестве звуковых дорожек и неудаление ссылок на нелегальные копии литературных произведений. Об этом 4 октября со ссылкой на письмо ассоциации сообщают «Ведомости».



Как указал член правления АЗАПИ Максим Рябыко, социальная сеть Instagram (принадлежит Facebook) впервые вошла в топ-3 площадок с наибольшим количеством выявленных ссылок на нелегальные копии книг.

По данным ассоциации, в Instagram насчитывается более 3 тыс. таких ссылок в аккаунтах пользователей.

«Такая статистика и опыт правоприменения позволяют нам сделать вывод о том, что Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом», — цитируют письмо «Ведомости».

Отмечается, что заявители попросили надзорное ведомство привлечь Facebook к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России (неудаление нелегального контента). Наказание по данной статье для юридических лиц предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Согласно расчетам «Ведомостей», книжный рынок ежегодно теряет от деятельности пиратов 15–20%, или порядка 1,5 млрд рублей.

Как стало известно ранее, 30 сентября, Facebook могут оштрафовать на сумму, равную десятой части всей ее выручки, за повторное неудаление запрещенной информации. Отмечалось, что российская выручка компании оценивается в пределах 12 млрд рублей.

Роскомнадзор вызвал представителей Facebook на составление протокола о нарушении российского законодательства 4 октября. После этого документ будет направлен в суд, который определит сумму штрафа.

29 сентября суд в Москве принял решение предоставить Facebook отсрочку до 4 октября для выплаты штрафов в размере 26 млн рублей. Компания попросила отложить оплату назначенного штрафа из-за «технических проблем».

В мае суд утвердил взыскание штрафа с компании Facebook в общей сложности на 26 млн за неудаление запрещенного контента. Всего суд рассмотрел восемь протоколов. Штрафы по двум из них составили 4 млн рублей, по шести остальным — в размере 3 млн рублей за каждое административное правонарушение.

АЗАПИ представляет интересы крупных российских издательств — АСТ, «Эксмо», «Альпина», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др.).