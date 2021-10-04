Прямой эфир
Экономика
Эксперты назвали способы досрочного погашения ипотеки
Мир
Бюст Джорджа Флойда в Нью-Йорке облили краской
Мир
КНДР заявила о восстановлении линий коммуникации с Южной Кореей
Мир
Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП в Швеции
Мир
Тимошенко назвала тарифы на газ на Украине скандалом огромного масштаба
Экономика
Минэк назвал регионы с самым сильным ростом зарплат в 2021 году
Мир
В Китае предсказали появление нового «вируса Х»
Мир
Второй по величине девелопер КНР приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге
Мир
Стали известны подробности пребывания Саакашвили в грузинской тюрьме

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В понедельник, 4 октября, Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по профилактике острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа, сообщается на сайте ведомстве.

Остаемся грипповать: в России начался сезон простуд и ОРВИ
Что известно о распространении гриппа в условиях пандемии и можно ли сделать две прививки одновременно

«В период с 4 по 15 октября 2021 года специалисты управлений Роспотребнадзора и специалисты консультационных центров на базе ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» проведут тематическое консультирование граждан по профилактике ОРВИ и гриппа», — сказано в тексте.

Отмечается, что эксперты проконсультируют россиян о различиях симптомов гриппа и ОРВИ, необходимых мерах при первых признаках недомогания, а также неспецифических способах профилактики этих болезнях.

Кроме того, на горячей линии расскажут, где можно сделать вакцину от гриппа и как подготовиться к инъекции.

1 октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России достаточно вакцин от гриппа, проблем с поставками в регионы нет.

«Один вирус вытеснил другой»: ждать ли в России эпидемии гриппа
Врачи призывают россиян прививаться не только от коронавируса

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране наблюдается сезонный рост случаев заболевания ОРВИ и гриппом. По ее словам, с начала сентября заболеваемость возросла вдвое. На фоне этого растет также число заболевших COVID-19.

28 сентября в Роспотребнадзоре рассказали, что от гриппа в России привиты более 13 млн человек, то есть 9,2% от численности населения страны. Также отмечалось, что эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах РФ. Ситуация с вакцинацией населения находится под контролем ведомства.

В свою очередь, аллерголог-иммунолог Андрей Продеус посоветовал соблюдать правильный порядок вакцинирования. Он подчеркнул, что сначала необходимо сделать прививку от коронавируса и только затем, после перерыва, от гриппа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021