Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа

В понедельник, 4 октября, Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по профилактике острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа, сообщается на сайте ведомстве.

«В период с 4 по 15 октября 2021 года специалисты управлений Роспотребнадзора и специалисты консультационных центров на базе ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» проведут тематическое консультирование граждан по профилактике ОРВИ и гриппа», — сказано в тексте.

Отмечается, что эксперты проконсультируют россиян о различиях симптомов гриппа и ОРВИ, необходимых мерах при первых признаках недомогания, а также неспецифических способах профилактики этих болезнях.

Кроме того, на горячей линии расскажут, где можно сделать вакцину от гриппа и как подготовиться к инъекции.

1 октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России достаточно вакцин от гриппа, проблем с поставками в регионы нет.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране наблюдается сезонный рост случаев заболевания ОРВИ и гриппом. По ее словам, с начала сентября заболеваемость возросла вдвое. На фоне этого растет также число заболевших COVID-19.

28 сентября в Роспотребнадзоре рассказали, что от гриппа в России привиты более 13 млн человек, то есть 9,2% от численности населения страны. Также отмечалось, что эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах РФ. Ситуация с вакцинацией населения находится под контролем ведомства.

В свою очередь, аллерголог-иммунолог Андрей Продеус посоветовал соблюдать правильный порядок вакцинирования. Он подчеркнул, что сначала необходимо сделать прививку от коронавируса и только затем, после перерыва, от гриппа.