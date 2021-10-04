Пять человек пострадали при съезде автобуса в кювет под Красноярском

В Красноярском крае автобус съехал в кювет, в результате происшествия пять человек пострадали, сообщает в понедельник, 4 октября, региональное управление МВД.

Авария произошла поздно вечером в воскресенье под Дивногорском на 66-м километре трассы Р-257 «Енисей».

Отмечается, что водитель автобуса «Неоплан» допустил съезд в левый кювет, после чего транспортное средство опрокинулось на левую сторону.

«Во время аварии в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек, по предварительной информации, получили травмы пять человек», — сказано в етксте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

2 октября в Хабаровском крае водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспорта в кювет. За медицинской помощью обратились 12 из 30 пассажиров. Прокуратура и СК Хабаровского края начали проверки после произошедшего ДТП.