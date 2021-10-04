США назвали крупнейшим налоговым убежищем в «досье Пандоры»

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers), в котором содержатся сведения о связи мировых лидеров, политиков и предпринимателей с офшорными схемами. Текст появился 3 октября на сайте издания The Guardian.

В опубликованных материалах приводится информация о порядка 35 действующих и бывших политиков, примерно 400 чиновников из 100 стран.

В частности, США в досье названы крупнейшим в мире налоговым убежищем. Так, согласно данным, миллиарды долларов осели в штате Южная Дакота.

Кроме того, отмечается, что крупнейшая американская юридическая фирма Baker McKenzie содействовала созданию современной офшорной системы.

Она также помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому «отмывать» деньги через подставные компании. Всего, по данным журналистов, олигарху удалось таким образом отмыть $5,5 млрд.

«Расследование «досье Пандоры» показало, как Baker MacKenzie <...> помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики», — говорится в документах.

Кроме того, согласно документам, президент Украины Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским.

После публикации «досье Пандоры» главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва заявил, что Зеленскому теперь будет сложнее «продолжить линию на концентрацию власти». Напечатанные сведения, по словам журналиста, служат поводом к уходу украинского лидера со своего поста.

30 сентября член Европейской счетной палаты Юхан Партс указал на беспрецедентный уровень распространения коррупции на Украине, сравнив данное явление с эпидемией. По его словам, нет никаких сомнений в том, что коррупция распространена на Украине в огромных масштабах.