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Вильфанд назвал срок сохранения «золотой осени» в Центральной России

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Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода сохранится в Центральной России до конца рабочей недели, рассказал в понедельник, 4 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Погода в неизменном виде в течение ближайших пяти дней точно будет. Маловетреная, без осадков, но периодически будет появляться облачность. <...> Будет много солнца. «Золотая осень» и только. Именно во всем центральном округе», — цитирует синоптика «РИА Новости».

При этом Вильфанд предупредил, что в регионе ветер будет менять свое направление с юго-востока на юг и юго-запад.

Кроме того, в ближайшие дни, по его словам, в округе сохранится рекордно высокое атмосферное давление — 762–764 мм рт. ст.

3 октября Вильфанд заявил, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидают погодные аномалии — от резкого потепления до непривычного похолодания.

При этом в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве и по всей Центральной России в ближайшую неделю ожидается только солнечная и сухая погода.

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