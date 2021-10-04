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Стали известны подробности пребывания Саакашвили в грузинской тюрьме

Стали известны подробности пребывания Саакашвили в грузинской тюрьме

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пользуется большой популярностью среди сотрудников тюрьмы, его называют «господин президент». Об этом 4 октября пишет газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

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«90% тюремного персонала — его поклонники. Мы прекрасно жили при Саакашвили и это помним», — сказал собеседник издания, добавив, что к экс-лидеру там обращаются словами «господин президент».

По его словам, тюрьма № 12 в Рустави, в которой находится Саакашвили, отвечает европейским стандартам. Экс-президент Грузии помещен в одиночную камеру с круглосуточным видеонаблюдением. В его распоряжении есть телевизор, а также мобильный туалет.

Как отметил источник издания, в пенитенциарном учреждении обычно кормят три раза в день, однако из-за объявленной голодовки Саакашвили отказывается от еды, а врач измеряет ему давление раз в три часа.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. На следующий день был также задержан хозяин квартиры, где скрывался экс-президент Грузии.

Журналисты предположили, что Саакашвили мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая — владелец квартиры, где позже задержали политика. По другой версии, экс-президент пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Саакашвили является гражданином Украины, поэтому он займется вопросом его возвращения.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В последнее время политик проживал на Украине.

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