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Юрист предупредил о последствиях использования чужой банковской карты

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Зафиксированное использование чужой банковской карты может стать доказательством вины по факту мошенничества, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Как заметил специалист, современные системы видеонаблюдения могут отследить время, место и личности тех, кто платит чужой картой.

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«В сочетании с банковской выпиской, данными кассового аппарата, свидетельским показаниями и заявлением потерпевшего, это становится стопроцентным доказательством вины лица в совершении хищения чужих денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием», — цитирует Соловьёва агентство 4 октября.

Он уточнил, если чужой банковской картой пользуются сразу несколько людей, это утяжеляет состав преступления — нарушителей могут лишить свободы на срок до пяти лет.

По словам Соловьёва, чаще всего воспользоваться чужой банковской картой не пренебрегают подростки: они покупают табачные изделия, газировку, еду, пиво. Юрист напомнил, это происходит благодаря возможности списать со счета до 1 тыс. либо до 3 тыс. рублей без введения пин-кода.

Лучше не рисковать и не пополнять ряды тех, кто сломал себе жизнь, поддавшись искушению получить не самые дорогостоящие сиюминутные блага, посоветовал Соловьёв.

По его словам, если человек находит чужую банковскую карту, то ему не нужно искать владельца по имени, написанном на ней латинскими буквами. Стоит просто отдать карту в ближайшее отделение банка, выпустившего ее.

Ранее, 2 октября, власти Москвы предупредили граждан о новом мошенническом способе, при котором злоумышленники по телефону предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к социальным или банковским картам. Подчеркивается, что сотрудники департамента и поликлиник не осуществляют звонки с предложением привязать код к картам.

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