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Бюст Джорджа Флойда в Нью-Йорке облили краской

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Неизвестный облил краской установленный на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке бюст Джорджа Флойда, смерть которого в мае прошлого года привела к массовым протестам по всей стране. Об этом 3 октября пишет газета The New York Post.

Отмечается, что вандал на скейтборде подъехал к статуе и выплеснул на нее серую краску, после чего скрылся. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент преступления, злоумышленника разыскивает полиция.

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В настоящий момент правозащитники из организации ConfrontArt, которая и занималась установкой бюста, стараются привести скульптуру в первоначальный вид.

Примечательно, что злоумышленник никак не повредил находящиеся поблизости две другие статуи афроамериканцев — застреленной полицейскими Бреонны Тейлор и скончавшегося в прошлом году конгрессмена и борца за гражданские права Джона Льюиса.

Как напоминает газета, пострадавший бюст Джорджа Флойда только недавно был перенесен на Манхеттен. Ранее он находился в бруклинском районе Ист-Флэтбуш. 19 июня спустя несколько дней после его установки неизвестные вандалы «изрисовали его националистическими граффити».

13 сентября во французском Бордо злоумышленники побелили бронзовую статую, воздвигнутую в память о жертвах рабства, с которой связана история города. В мэрии города объявили, что подадут жалобу в правоохранительные органы, так как считают инцидент актом расизма.

В конце мая 2020 года в США и Европе прошли массовые акции протеста против расизма под девизом Black Lives Matter. Поводом для волнений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота), применившими к нему силу.

В июне 2021 года американский суд приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Флойда, к 22,5 года тюремного заключения.

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