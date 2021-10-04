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В России продажи билетов на концерты упали в несколько раз

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По сравнению с допандемическим периодом продажи билетов на концерты упали в четыре раза. Об этом «Известиям» сообщил гендиректор билетного оператора Concert.ru Дмитрий Утяшев.

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По его словам, индустрию не спасает и формат COVID-free, поскольку даже с ним власти разрешают полностью заполнять крупные площадки (стадионы, спортивные комплексы).

С оценкой Дмитрия Утяшева солидарен музыкальный продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл.

Он отметил, что относительно 2019 года сейчас продается в три-шесть раз меньше билетов, в зависимости от аудитории музыкальных коллективов и форматов проведения мероприятий. Но даже в пандемийный 2020-й показатели были в полтора-два раза лучше, чем этой осенью, сообщил специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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