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КНДР заявила о восстановлении линий коммуникации с Южной Кореей

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Северная Корея заявила о возобновлении утром понедельника, 4 октября, всех линий связи с Южной Кореей, сообщает в воскресенье агентство «Ренхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

«Соответствующие органы решили восстановить все линии связи Север–Юг с 09:00 (03:00 мск) 4 октября в соответствии с его (лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. — Ред.) намерением», — говорится в материале.

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Отмечается, что глава КНДР выразил намерение восстановить связь в рамках усилий по улучшению межкорейских отношений.

Правительство КНДР призвало Сеул, в свою очередь, приложить усилия, чтобы «связи между Севером и Югом развивались по правильному пути, <...> чтобы открыть светлые перспективы в будущем».

Ранее, 30 сентября, на заседании парламента лидер Северной Кореи заявил, что каналы связи с Республикой Корея могут быть восстановлены с начала октября.

КНДР 9 июня прошлого года заблокировала все линии связи с Республикой Корея в ответ на несанкционированную отправку через границу активистами южнокорейской неправительственной организации воздушных шаров с агитационными листовками.

В Пхеньяне расценили эти действия как враждебный акт и отключили все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными, а также горячую линию для руководства. Позднее Север взорвал строение в приграничном городе Кэсон, где располагался межкорейский офис связи.

Линии коммуникации на некоторое время возобновили работу в конце июля этого года, однако вскоре после начала южнокорейско-американских учений северокорейская сторона перестала отвечать на звонки.

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