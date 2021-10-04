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Один человек погиб в ДТП с пятью машинами на МКАД

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На МКАД в ночь на 4 октября столкнулись пять автомобилей, в результате аварии один человек погиб и еще двое пострадали.

Как сообщает РЕН ТВ, происшествие произошло на восьмом километре автодороги, недалеко от Волгоградского шоссе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что среди участников ДТП автомобиль каршеринга, а также «газель».

Данных о состоянии пострадавших нет.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

3 октября в Воронеже 40-летняя женщина и 12-летний мальчик пострадали из-за столкновения четырех автомобилей. В машину Volkswagen Polo, в которой они находились, врезался 29-летний водитель Lada Largus, после чего Volkswagen перевернулся и по инерции въехал в две припаркованные машины.

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