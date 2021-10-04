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Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП в Швеции

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Шведский художник и карикатурист Ларс Вилс погиб в автомобильной аварии, сообщает 3 октября издание SVT.

Издатели карикатур на пророка находятся под усиленной охраной
Издатели карикатур на пророка находятся под усиленной охраной
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Происшествие случилось ранее в воскресенье на трассе E4 недалеко от муниципалитета Маркарыд на юге Швеции.

Произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем, в котором ехал 75-летний художник с двумя охранявшими его полицейскими. После этого обе машины загорелись.

Пассажиры легковушки погибли. Водитель грузовика выжил и был госпитализирован с серьезными травмами. Его допрашивают правоохранители.

При этом подробности и причины происшествия еще выясняются. Информация о том, кто является виновником аварии, отсутствует.

Ларс Вилс был доктором философии истории искусств и преподавал во многих известных скандинавских университетах.

В 2007 году он стал фигурантом международного скандала после того, как нарисовал эскиз скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. По некоторым данным, запрещенная в РФ террористическая организация «Аль-Каида» объявила награду $150 тыс. за голову карикатуриста.

С тех пор Вилс из-за регулярных угроз жил под охраной полиции. В 2010 году на него совершили ряд нападений. Так, сообщалось, что ФБР предотвратило атаку на художника, в которой была задействована американка. В том же году несколько человек пытались поджечь его дом. Суд приговорил их к тюремным срокам от двух до трех лет. Кроме того, группа студентов-мусульман попыталась напасть на художника в Упсальском университете после его лекции о свободе слова в искусстве.

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