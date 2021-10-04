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МИД ждет реакции Лондона по поводу финансирования НКО-иноагентов в России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство ожидает реакции Лондона по поводу плана финансирования НКО на территории России, которые были признаны иноагентами. Соответствующую публикацию 3 октября Захарова разместила у себя в Telegram-канале.

«Достоянием общественности стал «Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019–2020 годах». <…> Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждем реакции Лондона. Пора», — написала Захарова.

Также она подчеркнула, что новых в документах «содержатся имена, пароли, явки, гонорары для неподкупно независимых», а также обнародовала цифры и список «получателей британского финансирования на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России в 2020–2023 годах».

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«Масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют», — прокомментировала представитель МИД.

В публикации отмечается, что планируется денежное стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообществ, развитие сети независимых журналистов и блогеров, а также установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров для того, чтобы приобщить их к британской культуре.

«Кстати, выигрышно и уместно смотрелась бы сейчас резолюция Европарламента в адрес Лондона с призывом остановить вмешательство во внутренние дела России и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды», — отметила представитель МИД.

Ранее 3 октября сообщалось об ужесточении правил работы НКО-иноагентов. По новому закону они должны отчитываться в Министерство юстиции о проводимых мероприятиях, доходах, расходах и не имеют права регистрировать свои филиалы в жилых помещениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 августа заявил о том, что закон о СМИ-иноагентах, подписанный президентом Владимиром Путиным в конце декабря, действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Согласно нему, такой статус приобретают граждане, политическую деятельность которых финансирует иностранное государство.

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