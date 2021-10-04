МИД ждет реакции Лондона по поводу финансирования НКО-иноагентов в России
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство ожидает реакции Лондона по поводу плана финансирования НКО на территории России, которые были признаны иноагентами. Соответствующую публикацию 3 октября Захарова разместила у себя в Telegram-канале.
«Достоянием общественности стал «Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019–2020 годах». <…> Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждем реакции Лондона. Пора», — написала Захарова.
Также она подчеркнула, что новых в документах «содержатся имена, пароли, явки, гонорары для неподкупно независимых», а также обнародовала цифры и список «получателей британского финансирования на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России в 2020–2023 годах».
«Масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют», — прокомментировала представитель МИД.
В публикации отмечается, что планируется денежное стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообществ, развитие сети независимых журналистов и блогеров, а также установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров для того, чтобы приобщить их к британской культуре.
«Кстати, выигрышно и уместно смотрелась бы сейчас резолюция Европарламента в адрес Лондона с призывом остановить вмешательство во внутренние дела России и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды», — отметила представитель МИД.
Ранее 3 октября сообщалось об ужесточении правил работы НКО-иноагентов. По новому закону они должны отчитываться в Министерство юстиции о проводимых мероприятиях, доходах, расходах и не имеют права регистрировать свои филиалы в жилых помещениях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 августа заявил о том, что закон о СМИ-иноагентах, подписанный президентом Владимиром Путиным в конце декабря, действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Согласно нему, такой статус приобретают граждане, политическую деятельность которых финансирует иностранное государство.