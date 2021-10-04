В Дагестане пропали помощник прокурора Махачкалы и его отец

Двое жителей города Махачкалы Республики Дагестан Ахмед Джамалудинов и его отец Омаргаджи Джамалудинов пропали в субботу, 2 октября. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что 60-летний отец и 29-летний сын выехали из дома на автомобиле Lexus LX570 белого цвета. На связь они больше не выходили.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана, Ахмед Джамалудинов является помощником прокурора Махачкалы.

23 сентября спасатели обнаружили группу из пяти добровольцев, которые 15 сентября отправились на поиски пропавшего в районе Байкала рыбака и перестали выходить на связь.