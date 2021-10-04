В Москве появились апартаменты площадью 9 кв. м

На рынке новостроек Москвы впервые появились микропаратаменты — помещения площадью до 10 кв. м, сообщили «Известиям» аналитики «Метриум».

В частности, речь идет о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. Комплекс из четырех корпусов будет включать в основном студии средней площадью 16,7 кв. м, а также апартаменты площадью девять «квадратов», рассказали риелторы. Апартаменты пока на продажу не выставлены.

Появление таких апартаментов закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади квартир, которое наблюдается с 2014 года. Первые мини-студии площадью 17,9 кв. м появились в столице в 2013 году, добавили в компании. Это происходит из-за роста цен на жилье на фоне падающих доходов населения, сказал гендиректор Optima Development Давид Худоян.

В таких условиях застройщикам приходится сокращать метраж, чтобы сделать жилье более доступным, пояснил Давид Худоян. Но меняются и жизненные стратегии покупателей: раньше приобретение квартиры было в основном «семейным» и на всю жизнь, теперь на рынке немало инвесторов и несемейных клиентов, добавил он.

Это мировой тренд: микростудии площадью меньше 10 «квадратов» появились в продаже в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах еще в середине прошедшего десятилетия, сказала партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Микроквартиры по всему миру приобретают молодые люди, активные в карьерном и социальном плане, которые дома фактически только ночуют, добавил Давид Худоян.

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Мини-метр: в Москве появились апартаменты площадью 9 «квадратов»